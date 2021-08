Rentrée scolaire à Lausanne – Trente-cinq nouvelles classes accueilleront 700 élèves Face à la forte croissance démographique dans la capitale vaudoise, la Ville va créer 145 nouvelles classes et infrastructures complémentaires d’ici 2030. Certaines d’entre elles sont déjà prêtes pour cette rentrée.

Les sites d’Églantine, de Béthusy et de Praz-Séchaud vont accueillir trente-cinq nouvelles classes dès lundi. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Laurent Gillieron

Trente-cinq nouvelles classes accueilleront des élèves lausannois dès lundi pour la rentrée scolaire. Elles doivent permettre de recevoir 700 élèves, contribuant ainsi à absorber la forte croissance démographique dans la capitale vaudoise.

«La population scolaire lausannoise augmentera de près de 20% à l’horizon 2030, soit 2650 élèves supplémentaires. Cela implique la création de 145 nouvelles classes et infrastructures complémentaires – salles spéciales, de gymnastique et d’accueil parascolaire», écrit jeudi la Ville de Lausanne dans un communiqué.

En charge des écoles, le municipal lausannois David Payot a fait le point jeudi, à quelques jours de la rentrée scolaire. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Trente-cinq nouvelles classes sont déjà prêtes pour cette rentrée sur les sites d’Églantine, de Béthusy et de Praz-Séchaud. La Ville rappelle qu’un nouveau collège était déjà sorti de terre l’automne dernier à Riant-Pré et que d’autres projets sont en cours comme la nouvelle annexe du Belvédère (prévu pour 2022) et l’école primaire des Plaines-du-Loup (2023).

Accueils pour enfants

De nouveaux accueils pour enfants en milieu scolaire (APEMS) sont aussi prévus. Trois nouveaux ouvrent ainsi leurs portes pour cette rentrée, avec 144 places à la clef.

Outre ces constructions et de nombreuses rénovations dans les collèges existants, la Ville de Lausanne a fait le point jeudi sur différents projets, notamment sur la journée continue pour les 7-8P. Un projet pilote à Villamont a été lancé en 2020. Il est désormais étendu aux établissements de Béthusy, Rouvraie et Coteau-Fleuri. «Ce concept devrait être généralisé ensuite à tous les établissements lausannois la rentrée suivante», poursuit le communiqué.

