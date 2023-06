Basketball – Lausanne, terre d’accueil du Mondial 2025 avec les meilleurs jeunes Le Canton de Vaud et la ville de Lausanne accueilleront la Coupe du monde FIBA M19 en 2025, à la Vaudoise Aréna. Jérémy Santallo

La Vaudoise aréna de Lausanne accueillera les meilleurs jeunes basketteurs de la planète en 2025, à l’occasion de la Coupe du monde M19. DR

Joli coup! La 17e Coupe du monde de basket M19 aura lieu du 28 juin au 6 juillet 2025, à Lausanne. «Le Conseil d’Administration de Swiss Basketball a retenu, avec l’approbation de la FIBA, le projet de la ville et du canton de Vaud pour accueillir cet évènement majeur», peut-on lire dans un communiqué diffusé mardi.

«De Stephen Curry à Nikola Jokic, et de Pau Gasol à Nicolas Batum, la Coupe du monde M19 est traditionnellement la vitrine des meilleurs talents du monde, rappelle Andreas Zagklis, secrétaire général de la FIBA. Nous sommes convaincus que la ville de Lausanne offrira une excellente scène aux futures stars du basketball, offrant ainsi à nos fans un événement exceptionnel.»

Ce Mondial M19 rassemble les meilleures équipes mondiales tous les deux ans. Depuis plus de quarante ans, cette compétition sert de vitrine pour les stars montantes en quête d’exposition pour préparer leur arrivée dans les plus grandes ligues (NBA, EuroLeague, Basketball Champions League). La dernière finale a vu s’affronter les Etats-Unis de Chet Holmgren et Jaden Ivey, respectivement 2e et 5e choix de la draft 2022, et la France du prodige français Victor Wembanyama, premier de la draft il y a dix jours.

Ces dernières années, la Capitale olympique a accueilli plusieurs manifestations sportives de renommée, comme les finales de la Coupe du monde de triathlon, les Jeux olympiques de la Jeunesse en 2020, une étape du Tour de France ou une étape du FIBA 3X3 World Tour.

