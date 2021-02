Football – Lausanne - Servette sauvé par le chauffage Pour que le derby lémanique de ce samedi à la Tuilière (18h15) ait lieu, le LS a activé le chauffage de la pelouse. Or, cela ne pourra pas se reproduire de sitôt... Sport-Center

Les joueurs du LS et ceux du Servette pourront bel et bien fouler la pelouse de la Tuilière, ce samedi. Eric-Lafargue

Le Lausanne-Sport n’avait pas besoin de cela. Au cours d’une saison déjà chaotique et incertaine à cause du contexte sanitaire, le club vaudois doit en plus composer avec les aléas météorologiques.

En raison des importantes chutes de neige survenues en Suisse romande ces derniers jours, le derby de ce samedi face à Servette se retrouvait menacé. Cette situation a poussé le LS à activer le chauffage pour sa pelouse de la Tuilière dès jeudi soir.

Or, selon un accord passé avec la Ville de Lausanne lors de la construction de l’enceinte, le club n’a le droit d’utiliser cette technologie que 72 heures… par année. Le matelas est, donc, déjà quasiment épuisé. Par conséquent, le LS ne pourra pas y avoir recours avant plusieurs mois et s’expose de fait à d’éventuels reports de matches en cas de conditions difficiles.

L’élaboration d’un chauffage sous la pelouse faisait partie des exigences de la Swiss Football League (SFL) pour valider la construction de la Tuilière. Mais la Ville de Lausanne souhaitait de son côté une utilisation limitée, ce qui a abouti à cet accord sur 72 heures. Cet imbroglio place aujourd’hui le Lausanne-Sport dans une situation bien inconfortable.