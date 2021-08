Propreté urbaine – Lausanne s’attaque au fléau des chewing-gums et des tags Une nouvelle campagne de sensibilisation à la propreté urbaine a été lancée mercredi par la Ville afin d’améliorer la qualité des espaces publics.

La campagne joue sur les émotions et un angle décalé pour toucher la population. Ville de Lausanne

La Ville de Lausanne s’attaque aux chewing-gums et aux tags dans une nouvelle campagne de sensibilisation à la propreté urbaine. Pour la Municipalité, ces deux formes de déprédations ont un impact non négligeable sur l’esthétique des espaces publics de la ville et sur le sentiment de sécurité.

La campagne joue beaucoup sur les émotions et un angle décalé pour toucher la population. Elle veut participer à l’amélioration de la qualité des espaces publics, écrit mercredi la Ville.

«Plus de 1000 tags sont retirés chaque année.» Florence Germond, directrice des finances et de la mobilité

«Depuis deux ans, nous avons intensifié nos actions pour lutter contre la prolifération des chewing-gums et des tags», explique Florence Germond, directrice des finances et de la mobilité. «Plus de 1000 tags sont retirés chaque année et 300 chewing-gums au m2 ont été enlevés entre la place Chaudron et la tour Bel-Air en 2020, soit un total de 100’000 chewing-gums», détaille-t-elle.

