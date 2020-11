Canton de Vaud – Lausanne réactive sa hotline de soutien Pour aider les personnes en difficulté et maintenir un lien social, la commune va réactiver dès vendredi sa hotline, qui offre une «écoute bienveillante».

Celle-ci sera atteignable le matin, du lundi au vendredi au (021 315 35 08). Au besoin, l’horaire sera étendu. KEYSTONE

La ville de Lausanne a décidé de réactiver dès vendredi sa hotline pour apporter aide et réconfort à ceux qui en ressentent le besoin, en particulier aux personnes vulnérables et isolées, quel que soit leur âge. Les opérateurs offriront une «écoute bienveillante» et orienteront les personnes qui appellent vers les partenaires compétents.

La deuxième vague restreint fortement les possibilités d’interactions sociales. Cette situation s’ancre dans la durée et engendre de plus en plus d’angoisses au sein de la population, constate mercredi la ville dans un communiqué.

Pour aider les personnes en difficulté et maintenir un lien social, la commune va réactiver dès vendredi sa hotline (021 315 35 08). Celle-ci sera atteignable le matin, du lundi au vendredi. Au besoin, l’horaire sera étendu.

Les opérateurs seront des volontaires issus de différents services de la ville. Ils contacteront les seniors ayant fait appel à la hotline ce printemps afin de prendre de leurs nouvelles.

ats/nxp