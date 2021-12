Policiers, pompiers et ambulanciers – Lausanne impose le pass sanitaire pour les services d’urgence La Municipalité de la capitale vaudoise adopte la vaccination comme «règle générale» pour les «feux bleus».

Comme les policiers et les pompiers, les ambulanciers lausannois devront désormais avoir été vaccinés contre le Covid-19, avoir guéri ou se soumettre à des tests de dépistage. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Policiers, sapeurs-pompiers et ambulanciers devront désormais être vaccinés ou avoir guéri du Covid-19 à Lausanne. Ceux qui ne le sont pas devront se soumettre à un dépistage hebdomadaire en entreprise par «pooling salivaire».

En vue de renforcer son dispositif de lutte contre la pandémie, la Municipalité de Lausanne établit la vaccination comme «règle générale» pour les «feux bleus», a-t-elle communiqué lundi. L’objectif est de «garantir la continuité des services d’urgence et de sauvetage», «d’assurer la santé du personnel» et de «protéger les Lausannoises et Lausannois».



ATS

