Apaisement de la ville – Lausanne étrenne les 30 km/h de nuit dès lundi Les premières zones seront actives dès le 13 septembre. La Municipalité promet une certaine tolérance, le temps de prendre de nouvelles habitudes. Lise Bourgeois

La ville de Lausanne sera la première ville de Suisse à généraliser la limitation de la vitesse à 30km/h la nuit sur tous ses grands axes. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Première en Suisse, Lausanne peut désormais lancer sa mesure phare des 30 km/h durant la nuit. En juillet dernier, le Tribunal cantonal levait le dernier obstacle à cette mise en œuvre dont l’objectif est de lutter contre le bruit. Il s’agit d’une mesure de santé publique, comme l’a rappelé ce mardi la municipale en charge, Florence Germond, qui annonce «un très grand pas en faveur d’une meilleure qualité de vie».

33’000 habitants

En 2017, les tests commençaient sur les avenues Vinet et de Beaulieu, qui se sont avérés «encourageants». De nombreuses démarches ont été menées ensuite, notamment auprès du Canton et du Conseil communal de Lausanne. Résultat: près de 60 kilomètres de rues et d’avenues seront limités de 22 h à 6 h, touchant quelque 33’000 habitants. À noter que les axes pénétrants comme la route de Romanel ou l’avenue de Rhodanie ne seront pas concernés.