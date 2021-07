Lutte contre la pollution – Lausanne est au chevet de ses cours d’eau La qualité des cours d’eau situés sur le territoire lausannois est à améliorer, selon un rapport du Service de l’eau publié mardi. Les zones urbaines sont les plus touchées par la pollution.

Des stations de mesure de la qualité de l’eau ont été placées sur plusieurs sites stratégiques. (Photo d’archives) KEYSTONE/Cyril Zingaro

Le Service de l’eau mène depuis 2019 une étude approfondie sur la qualité des cours d’eau situés sur le territoire lausannois. Peu d’entre eux sont dans un état satisfaisant, notamment en zone urbaine. Les investigations se poursuivent afin de déterminer et corriger les causes des pollutions, ainsi que réviser une partie du système d’évacuation des eaux.

Au total, près de 100 kilomètres de cours d’eau, répartis dans six bassins versants (Vuachère, Chandelar, Louve, Chamberonne, Talent et Bressonne) parcourent le territoire communal lausannois.

Pour obtenir une vision détaillée de leur qualité, le Service de l’eau a mis en place un programme de surveillance (biologie, éco-morphologie et chimie de l’eau/nutriments), issu de la méthode standardisée de la Confédération, indique-t-il mardi dans un communiqué.

Des stations de mesure ont été placées sur des sites stratégiques de la commune. Leur réseau est dense (entrées et sorties de territoire, confluences de cours d’eau), afin de déceler plus facilement l’origine des pollutions et à qui incombe la responsabilité de les assainir.

Nord moins impacté

Les résultats d’analyses ont démontré que les bassins versants les plus pollués sont ceux situés en zones urbaines: Vuachère, Louve et Chamberonne, avec une aggravation progressive des pollutions entre la tête de bassin et l’embouchure dans le Léman.

Ces cours d’eau sont impactés par les activités anthropiques, notamment par le réseau d’évacuation des eaux. Des eaux usées sont rejetées continuellement dans certains cours d’eau sans avoir été traitées au préalable par une STEP. Leur morphologie naturelle (berges et lit) est par ailleurs réduite et déformée par des aménagements.

Les bassins versants, situés au nord de la commune –Talent, Chandelar et les sources la Bressonne – sont peu impactés par ces pollutions et altérations morphologiques, grâce à leur environnement principalement forestier.

Résultats sans appel

Les résultats présentés dans ce premier rapport sur la qualité des cours d’eau lausannois sont sans appel: l’amélioration de l’état des cours d’eau, actuellement limités dans leurs fonctions écologiques, nécessite une révision d’une partie du système d’évacuation des eaux.

«La situation n’est pas excellente», commente le municipal lausannois Pierre-Antoine Hildbrand, en charge de l’économie. Un énorme travail doit être mené, notamment pour détecter les anciens raccordements des eaux usées qui se déversent dans les cours d’eau, a-t-il expliqué.

Il est primordial que les eaux usées parviennent jusqu’à la station d’épuration et ne polluent pas les milieux naturels. À ce jour, 350 millions de francs sont investis dans la Step de Vidy pour rendre son système de traitement des eaux plus performant.

En parallèle, les cours d’eau devront être renaturés, comme le prévoit par exemple le projet d’île aux oiseaux à l’embouchure de la Chamberonne. Des parties enterrées de certains ruisseaux seront remises au jour.

Analyses datant de 2019

Ce rapport présente un diagnostic basé sur les analyses effectuées depuis février 2019. Il constitue également une base solide pour définir des actions et un programme d’amélioration de la qualité des cours d’eau, en collaboration avec l’autorité cantonale et les communes voisines. Il fera l’objet de mises à jour régulières.

Pour rappel, la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution confie aux communes la mission de veiller à prévenir les cas de pollution et prendre toutes mesures utiles à cet effet.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.