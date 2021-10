Sous l’œil de l’expert – Lausanne effacée de la scène graffiti Julien Kolly, galeriste à Zurich et Genève après l’avoir été à Yverdon, fait partie des pionniers qui ont mis en exergue cet art de la rue tout en y participant. Interview. Florence Millioud Henriques

Julien Kolly navigue entre deux galeries, l’une à Zurich et l’autre à Genève. Il est l’un des rares en Suisse à défendre cet art en galerie avec des artistes qui travaillent également dans la clandestinité. Annick Roman, Julien Kolly Gallery, Genève, 2021

Sa réponse tombe, sèche et rapide, comme le couperet d’une guillotine! Non, Lausanne n’est plus une place qui compte sur la scène suisse du graffiti. Et Julien Kolly, pionnier de la promotion et de l’exposition de l’art du graffiti – établi aujourd’hui en galeriste à Zurich et Genève après avoir notamment exercé à Yverdon-les-Bains – est aux premières loges. Depuis longtemps! Aspiré en très jeune graffeur par le Lausanne qui vibrait underground dans les années 90, il y venait en train depuis Fribourg pour y acheter ses sprays. «C’était la Mecque du hip-hop, avec ses boutiques tendance rap et ses graffeurs qui rayonnaient un peu partout en Suisse et je pense à Jean-Pierre Sena (ndlr: aujourd’hui, pilier de l’agence web et création graphique Westudio à Lausanne) qui faisait partie de l’élite suisse.»