Classement mondial – Lausanne dans le top 5 des villes les plus «intelligentes» La capitale vaudoise se classe cinquième du Smart City Index de la Business School lausannoise IMD, qui mesure la capacité des villes à mettre la technologie au service de ses citoyens. Clément Bonard

Pour la troisième fois, IMD dévoile son classement qui mesure l’indice mondial des villes intelligentes. IMD

Les villes suisses tiennent la dragée haute aux grandes capitales du monde. Selon le dernier Smart City Index (SCI) réalisé par l’IMD de Lausanne et la Singapore University of Technology and Design, Zurich, Genève et la capitale vaudoise font partie des dix villes à la pointe de l’«intelligence» urbaine, loin devant des mégalopoles comme New York, San Francisco ou encore Tokyo.

Ce classement, qui regroupe 118 villes, a été réalisé à l’aide de données économiques et sociales tirées de l’indice de développement humain des Nation Unies, ainsi que d’un sondage réalisé auprès de 15’000 personnes dans le monde. Il analyse la perception qu’ont les citoyens de la manière dont la technologie peut améliorer leur vie.

Dans le top 10, on retrouve donc trois villes suisses. Lausanne, qui fait son entrée pour la première fois dans ce classement, se classe 5e. Zurich est sur le podium en 2e position, Genève pointe à la 8e place.

La meilleure note est indiquée par la mention AAA, suivie par AA et A. Le critère «Technologie» est mesuré en fonction de l’utilisation des outils technologiques (numériques principalement) mis à la disposition de la population pour améliorer les prestations offertes par les villes. IMD Smart City Index 2021

Les résultats remarquables obtenus par les villes helvétiques sont notamment dus au bon système de santé de notre pays, qui a permis de maîtriser la pandémie de Covid-19 sans crise majeure.

«La pandémie a généré une accélération des transformations numériques et écologiques dans les villes intelligentes.» Bruno Lanvin, président de l’Observatoire des villes intelligentes de l’IMD

À l’échelle mondiale, les données montrent comment les villes «intelligentes» ont eu la gestion du coronavirus facilitée grâce à une forte culture technologique et de bonnes infrastructures numériques (traçage des mouvements et contacts entre citoyens).

«La pandémie a généré une accélération des transformations numériques et écologiques dans les villes intelligentes», explique Bruno Lanvin, président de l’Observatoire des villes intelligentes de l’IMD.

En outre, les habitants des villes suisses bénéficient d’un système scolaire, éducatif et de formation continue bien développé, avec un haut degré de perméabilité et un niveau élevé de compétences numériques.

Lausanne excelle dans plusieurs domaines

La capitale vaudoise obtient un score élevé en matière d’infrastructures (note AAA), excellant dans les domaines de l’enseignement scolaire, des services médicaux, des espaces verts, des activités culturelles et des équipements de santé et de recyclage.

Ses habitants sont également satisfaits des possibilités de trouver un emploi en ligne. Cependant, bien que ne comptant que 140’000 habitants, la ville connaît un problème d’encombrement des routes, de pollution atmosphérique et de manque de logements abordables (un sujet qui préoccupe d’ailleurs 70% des répondants à l’enquête). La sécurité est aussi considérée comme problématique.

En ce qui concerne la technologie, Lausanne obtient de mauvais résultats pour l’absence de vote électronique et ne dispose pas assez d’applications pour trouver une place de parking et faire du covoiturage.

