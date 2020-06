Vaud – Lausanne consacre 2,5 millions pour relancer la culture Outre une aide aux acteurs touchés par la crise du coronavirus, la capitale vaudoise veut relancer l'activité culturelle dès cet été avec plusieurs opérations.

La vie culturelle reprend gentiment à Lausanne, comme dimanche matin avec une version allégée de la Fête de la musique. Keystone

La Ville de Lausanne va consacrer 2,5 millions de francs pour soutenir la culture. Cette somme doit atténuer l'impact de la crise chez ceux «qui ne sont pas ou insuffisamment couverts par les mesures de soutien fédérales», relève lundi la Ville de Lausanne dans un communiqué. Cela concerne notamment les artistes et artisans indépendants, les petites structures culturelles indépendantes et non subventionnées, ainsi que tout le secteur du livre.

Ces aides visent à maintenir une vie culturelle à Lausanne, mais aussi à sauver des places de travail sachant que l'économie créative dans son ensemble représente plus de 7% des emplois de la capitale vaudoise.

Offre culturelle gratuite

Lausanne souhaite retrouver une vie culturelle dès cet été. Le Service de la culture collabore ainsi avec les festivals lausannois pour proposer une offre culturelle gratuite en juillet et août. Des détails doivent être donnés lundi en fin de matinée lors d'une conférence de presse, en présence notamment du syndic de Lausanne Grégoire Junod.

Parmi ces opérations, l'action «deux livres pour le prix d'un» permettra, à l'achat d'un livre d'un éditeur lausannois dans une librairie locale, d'en recevoir gratuitement un deuxième. Cette action démarrera le 25 août et durera jusqu'au 30 novembre.

Création d’un fonds?

Une autre aide à la culture, au niveau cantonal cette fois-ci, devrait être apportée. Le Grand Conseil doit notamment se prononcer mardi sur la création d'un fonds d'aide d'urgence et d'indemnisation pour les manifestations annulées en raison du coronavirus.

( NXP, ATS )