Médecines alternatives – Lausanne, base d’envoi de newsletters à «consonance complotiste» Un média français dénonce les pratiques de la Cité du marketing digital et de sa Publishing Factory, toutes deux sises dans la capitale vaudoise. Les directeurs répondent. Catherine Cochard

Lausanne, le 10 février 2023. L’immeuble de la rue Neuve 3, où se trouve la Cité du Marketing Digital. YVAIN GENEVAY

L’article porte un titre auquel il est difficile de résister: «Médecine parallèle sur internet: L’empire suisse des gourous français». Publiée sur Blast, média d’information indépendant, l’enquête explique comment «des Français ont bâti un petit empire autour d’une nébuleuse de sociétés spécialisées dans la production de lettres d’information», ceci depuis la Suisse et plus précisément les bureaux de Publishing Factory, au sein de la Cité du marketing digital, rue Neuve 3 à Lausanne. Le texte explique: «240 (ndlr: ils sont 250) employés s’activent pour soutenir une grande cause – l’élaboration et l’envoi frénétique de lettres d’information principalement en France. Dédiées aux médecines alternatives, ces publications contribuent à répandre les théories antivax (…).»