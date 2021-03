Colère du patron des restaurateurs – Laurent Terlinchamp: «Le pipeau, y en a marre» Le président des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève ne s’attendait même pas à une réouverture des terrasses. Il est à bout et s’en explique. Fedele Mendicino

Pour les restaurateurs, cafetiers et hôteliers genevois, les pertes sont supérieures aux aides reçues, déplore Laurent Terlinchamp (sur l’image, l’établissement le Patio Rive Gauche). © Magali Girardin.

Laurent Terlinchamp, président des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, est las et révolté à la fois. Il l’avoue d’emblée, il ne s’attendait même pas à ce que le Conseil fédéral annonce ce vendredi l’ouverture, même progressive, des établissements et celle des terrasses. «Je n’y croyais tout simplement pas; ça fait depuis l’an dernier que je répète que nos membres doivent être payés à la hauteur de leur préjudice réel.» Or son bilan est sombre: «Depuis le début de l’année seulement, les pouvoirs publics prennent en charge nos frais incompressibles comme le loyer. Et en novembre et décembre, on a reçu des aides cantonales. Mais nos pertes, qui s’accumulent comme nos dettes, sont largement supérieures.»