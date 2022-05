L’ex-président du GSHC évoque la gouvernance de la Fondation 1890, lui qui a quitté le club en février 2021, un an avant le président de Servette.

Laurent Strawson (sur la photo), Jacques Apothéloz et Paul Neury avaient quitté le conseil d’administration du Genève-Servette HC.

Ici, aucune polémique, juste des faits. Il y a un peu plus d’un an, le conseil d’administration du Genève-Servette HC, présidé par Laurent Strawson, démissionnait en bloc. Fin mai 2022, c’est au tour de Pascal Besnard de quitter le Servette FC. «Je ne souhaite pas poursuivre mon activité à la tête du club», a-t-il commenté abruptement. Il ne tient pas à s’exprimer depuis. Les deux clubs sont sous l’égide de la Fondation 1890: deux présidents qui partent en peu de temps, cela dit quoi?

D’abord, il ne faut pas oublier l’essentiel: la Fondation 1890, qui détient le Servette FC et le Genève Servette HC, a sauvé ces deux clubs de la faillite, respectivement en 2015 et 2018. Elle est portée elle-même principalement par la Fondation Hans Wilsdorf (Rolex) et d’autres partenaires mécènes.