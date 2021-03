Rencontre – Laurent Sandoz: le comédien est devenu romancier Il a enseigné le théâtre, joué à la Comédie et à la Fête des Vignerons. Ce Neuchâtelois de Genève voyage maintenant dans le temps avec sa plume. Benjamin Chaix

Laurent Sandoz, comédien et écrivain. DR

On avait laissé Laurent Sandoz comédien et on le retrouve écrivain. Aujourd’hui retiré de l’enseignement du théâtre, qu’il a pratiqué jusqu’en 2016, l’inoubliable Arlevin de la Fête des vignerons de 1999 ne monte plus guère sur les planches. Il écrit. Un roman publié, un autre à paraître, un troisième en cours de rédaction occupent le plus clair de son temps.

Confortablement installé dans son appartement sur cour de la coopérative d’habitation de l’îlot 13, rue des Gares, Laurent Sandoz se débat au milieu de la riche documentation qu’il a amassée sur le milieu des artisans et des ouvriers de l’horlogerie et de l’indiennerie en pays neuchâtelois et genevois au XVIIIe siècle. Il y puise l’inspiration de son prochain volume, qui fera au moins 400 pages.