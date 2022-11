Portrait – Laurent Pichard a fait du chien de race son monde Rencontre avec l’organisateur de l’Exposition canine internationale qui débute ce vendredi matin à Palexpo, dans le cadre des Automnales. Thierry Mertenat

Laurent Pichard, président de la Société vaudoise de cynologie, tenant dans ses bras un spitz nain prénommé «Scarlett». LUCIEN FORTUNATI

Quand on atteint un certain niveau de notoriété, la carte de visite devient inutile. Laurent Pichard n’en a jamais eu. Sa réputation le précède partout dans le monde. Le monde est celui du chien, de race et de concours, de ring d’honneur et de beauté suprême.