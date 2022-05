On connaît ses romans: «La mort du roi Tsongor», en 2002, Goncourt des Lycéens et Prix des libraires, «Le soleil des Scorta» en 2004, lauréat du Goncourt et du Prix Jean Giono, puis «Eldorado», «La porte des enfers», «Ouragan» ou encore «Écoutez nos défaites». Laurent Gaudé, hôte d’honneur du Salon du livre qui accueille le public dès ce mercredi 18 mai, est aussi, depuis ses 20 ans, un auteur de théâtre. C’est donc tout naturellement qu’il a pris pour thème l’oralité et la lecture à haute voix. On l’a fait parler.

Vous avez choisi de mettre en avant la lecture à haute voix. Un pied de nez à la pandémie? Une manière de souligner le plaisir de la présence, oui. Quand on se déplace pour aller écouter une lecture ou voir un spectacle, il se passe quelque chose que l’on ne peut pas avoir en restant chez soi devant un écran. Les zooms et autres technologies sont de l’ordre de la communication, pas de la joie d’être ensemble.