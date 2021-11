Littérature locale – Laurence Suhner, héroïne genevoise de la science-fiction Seule écrivaine romande au faîte de la littérature d’anticipation francophone, l’auteure de «QuanTika» revient avec le surprenant «Ziusudra». Elle sera lundi en conférence à l’EPFL. Fabrice Gottraux

Illustration de couverture réalisée par Manchu pour «Ziusudra», le nouveau roman de la genevoise Laurence Suhner. MANCHU

C’est un lieu idéal pour la villégiature. Pas le plus accessible, mais d’une beauté si réconfortante qu’on y resterait volontiers jusqu’à son dernier souffle. Il faut voir les plages, les eaux cristallines, admirer sa faune marine, sa flore abondante. Aussi, on ne dira jamais assez comme il fait bon traîner dans le bourg ancien, par les venelles, de troquets en terrasses. Au loin, les collines et les monts. Au loin, mais beaucoup plus loin, haut dans le ciel – midi a sonné –, deux soleils.

Puisqu’on en est là, autant le dire tout de suite. Indiga, ainsi baptisée comme une publicité pour séjour en thalasso, se situe à 6,5 années-lumière de la Terre.