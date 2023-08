Hommage – Laurence Deonna s’en est allée L’écrivaine genevoise, reporter de guerre et photographe bien connue, est décédée ce mercredi. Elle avait 86 ans. Laurence Bezaguet

Genève, le 29 mars 2022. Interview de Laurence Deonna, écrivaine, autrice, journaliste, photographe, chez elle au boulevard des Philosophes. YVAIN GENEVAY/TAMEDIA

De battre trop fort, son cœur s’est arrêté. Pendant cinquante ans, la reporter-photographe Laurence Deonna a risqué sa vie à capter les bruits et la fureur de notre époque. Essentiellement à travers le vécu des femmes. Toujours via des reportages de terrain, au plus près des conflits, leurs violences et leur impact sur les populations civiles qui les vivent. Émotions fortes à la clé qui ne l’ont pas épargnée.

Cette grande dame au talent narratif indiscutable est morte, ce mercredi en début d’après-midi. Libre comme elle a vécu. Le constat d’un policier et d’un médecin légiste a été effectué à 14 h 35.

Quelques jours avant son décès, souffrant de multiples douleurs, elle nous disait avec calme qu’elle était lasse et avait fait son temps. Le départ, il y a deux ans, de son cher Farag l’avait entraînée dans une grande détresse. De père égyptien copte et de mère américano-irlandaise, cet élégant diplomate l’a «suffisamment aimée» pour «laisser vivre» sa vie à son aventurière d’épouse.

Prix Unesco pour la paix

Prix Unesco de l’éducation pour la paix en 1987, grâce à son livre «La guerre à deux voix» qui a inspiré le film de Lucienne Lanaz «Douleur et révolte», celle qui n’a cessé de se battre contre la guerre constatait une nouvelle fois, récemment, amère: «Les gouvernements prétendent lutter contre la guerre et ils continuent à fabriquer des armes.» Son engagement pour la paix et la liberté, Laurence Deonna l’entame après la guerre des Six-Jours entre Israël et les pays arabes, en juin 1967. Elle en revient avec des scoops qui lancent sa carrière: «Je n’y connaissais rien… (rires), mais alors rien du tout! Je voulais vivre intensément, quitter la vie que je menais à Genève en tant qu’assistante du célèbre galeriste Jan Krugier, lequel a joué un grand rôle dans sa vie… Sur ces tableaux valant des fortunes… je ne voyais plus que des billets de banque!» racontait-elle à une consœur, après la parution de ses «Mémoires ébouriffées», en 2014. Des écrits qui lui ont permis une touchante rencontre avec elle-même; elle évoquait notamment ses drames personnels, dont la mort prématurée de son petit frère et de ses parents.

Elle a 30 ans quand elle se lance dans le reportage en sautant d’une vie de bourgeoise accomplie au domaine de la Gara, à Jussy, dans une vie de reporter dangereuse et mouvementée, choisissant les endroits les plus chauds, avec une prédilection marquée pour le Moyen-Orient, son soleil, ses déserts, ses couleurs et ses senteurs.

Coup de foudre pour le Moyen-Orient

Dès que Laurence Deonna y atterrit, c’est le coup de foudre. Tout démarre «par hasard» alors qu’elle décide avec le photographe Raymond Asseo de tenter un reportage à deux voix. Lui part du côté israélien; elle du côté arabe. «Je ne connaissais rien, je ne savais pas où j’allais et je n’avais pas publié un article de ma vie. Ma seule expérience du terrain, c’était d’avoir conduit à travers toute l’Europe du temps où je travaillais pour une agence de location de voitures, à la fin des années cinquante», relève l’écrivaine en devenir. Car sa vocation naît dès qu’elle touche le sol jordanien: «Tous les journalistes étaient en Israël, j’ai été reçue comme l’envoyée du «New York Times»! Sa carrière est lancée. Plus rien n’arrêtera cette «fille aux semelles de vent», capable de décrire l’horreur avec humour et poésie. Et son style imagé unique.

«J’ai dû en franchir des barrières, des murs, des frontières, des pays, des préjugées et les aspects plus ou moins avoués du machisme.» Laurence Deonna

Personnalité atypique, elle répand sa parole libre dans le «Journal de Genève» , «The Jerusalem Post» , «Il Manifesto», «Le Monde diplomatique» ou encore, pendant quelques années, l’agence de presse romaine tiers-mondiste «Inter Press Service». Dans de nombreux livres aussi, certains traduits en plusieurs langues.

Une femme libre

«Qu’est-ce qu’une femme libre, sinon quelqu’un qui ose prendre la parole pour raconter les injustices du monde et les écarts dont la société fait preuve?» Cette question, notre spécialiste du 7e art l’a soulevée lors de la présentation de «Libre!» documentaire que le cinéaste genevois Nasser Bakhti a consacré à Laurence Deonna. Un film remarquable, qui connaît un succès émouvant partout en Suisse romande depuis sa sortie en janvier 2022.

Il retrace ses innombrables aventures en Palestine, en Israël, au Liban, en Syrie, en Irak, en Iran, en Égypte, dans les pays du Golfe arabe et surtout au Yémen dont elle est une experte reconnue. L’Asie centrale musulmane ex-soviétique fait également partie de son éventail. En 2020, âgée de 83 ans, elle publie «Lira Baiseitova. Lanceuse d’alerte», ouvrage qui raconte le combat de cette journaliste kazakhe, réfugiée politique à Genève. Laurence Deonna a aussi couvert les pays du Maghreb, la Birmanie, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Ouganda, l’Éthiopie, la Somalie, la Chine, la Russie et d’autres pays de l’Est européen.

Féministe de la première heure

Notons encore que de 2000 à 2003, Laurence Deonna a présidé l’association «Reporters sans frontières» section suisse. Féministe de la première heure, elle avait notamment organisé un événement réunissant des militantes engagées aux quatre coins de la planète, dont l’opposante iranienne Shirin Ebadi, lauréate du Prix Nobel de la Paix en 2003.

Le mot de la fin à celle qui vient de nous quitter et qui va terriblement manquer à ses proches et à son chien, Jasmin, dans sa caverne d’Ali Baba aux couleurs chatoyantes du boulevard des Philosophes. «J’ai dû en franchir des barrières, des murs, des frontières, des pays, des préjugés et les aspects plus ou moins avoués du machisme», nous confie pour l’éternité cette irrévérencieuse, dotée d’un esprit de justicier hérité de son père et homme politique, Raymond Deonna, d’humour et d’une curiosité inhérente à tous ceux qui aspirent à vivre pleinement leur vie.

«Une femme extraordinaire», conclut Paulo Moleda, formidable aide-soignant brésilien qui l’a accompagnée durant ses neuf derniers mois.

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.