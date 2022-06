Exposition familiale à Versoix – Laurence Deonna à l’affiche avec feu son grand-père La photoreporter nous fait voyager du Moyen-Orient à l’Asie centrale, en passant par la Grèce, avec Waldemar Deonna. Laurence Bezaguet

La photoreporter Laurence Deonna lors de l’inauguration de l’exposition qui se tient actuellement à la galerie Boléro de Versoix. DR

«Qu’est-ce qu’une femme libre, sinon quelqu’un qui ose prendre la parole pour raconter les injustices du monde et les écarts dont la société fait preuve? Qu’est-ce qu’un cinéaste libre, sinon quelqu’un qui ose donner un ordre à des images sans prétendre remplir un cahier des charges préétabli?» Voilà ce qu’écrivait notre chroniqueur Pascal Gavillet dans la «Tribune de Genève» du 18 mars, lors de la sortie du film «Laurence Deonna, libre!» du Genevois Nasser Bakhti qui passe actuellement sur nos écrans.

La journaliste, écrivaine et photographe suisse, née à Genève en 1937 au sein de la haute bourgeoisie protestante, est aussi à l’affiche d’une double exposition à la galerie Boléro de Versoix. Double? Connue pour ses ouvrages sur le Yémen ou la Syrie comme pour ses différents reportages publiés dans toutes sortes de médias, Laurence Deonna expose cette fois-ci aux côtés de feu son grand-père Waldemar Deonna, archéologue et directeur du Musée d’art et d’histoire de 1920 à 1951.

Chalcis, vue du port d’Euripe. WALDEMAR DEONNA

«C’est avec grand talent qu’il capte également les paysages et les sites prestigieux de l’Antiquité dans ses «Voyages en Grèce» (1904-1936) en noir et blanc dans lesquels il nous entraîne.» Laurence Deonna, à propos de son grand-père

Si celui-ci commença à pratiquer la photographie pour documenter ses recherches, il se passionna pour le peuple grec en immortalisant les traditions ancestrales toujours vivantes et la vie quotidienne des villages. «C’est avec grand talent qu’il capte également les paysages et les sites prestigieux de l’Antiquité dans ses «Voyages en Grèce» (1904-1936) en noir et blanc dans lesquels il nous entraîne.» apprécie sa petite-fille.

Laurence Deonna nous fait, elle, «voyager en humanité» auprès des peuples du Moyen-Orient et d’Asie centrale. Son regard militant nous invite à l’empathie et nous projette au-delà de nos préjugés.

Femme nomade dans le désert de Syrie. LAURENCE DEONNA

