Football – Laura Felber: «Ce serait incroyable de gagner cette Coupe avec Servette» La Genevoise n'a que 21 ans, mais elle vient de dépasser la barre des 100 matches avec le maillot grenat. Interview avant la finale de la Coupe de Suisse contre Saint-Gall samedi.

Laura Felber, ici lors d’un derby contre Yverdon, veut écrire une nouvelle page de l’histoire des Grenat. Keystone

En quête de leur première Coupe de Suisse, les Genevoises affrontent ce samedi le FC Saint-Gall en finale, à 17 heures au Letzigrund. L’occasion pour les Grenat d’obtenir un premier trophée cette saison, avant de viser le graal lors des play-off. Présente depuis que Servette a intégré Chênois en LNB en 2017, Laura Felber a disputé son 101e match en grenat lors du large succès contre Aarau le week-end dernier. Interview avec la défenseuse centrale, qui a fêté sa première sélection avec la Nati le 6 septembre dernier, mais qui n’a pas été rappelée sous les drapeaux depuis qu’Inka Grings est entrée en fonction en début d’année.

Laura Felber, dépasser la barre des 100 matches avec Servette alors que vous n'avez que 21 ans, qu’est-ce que cela vous fait?

Cela a été une surprise, je ne m’y attendais pas. Mais c’est vraiment une fierté. Ça fait toujours plaisir de se dire qu’on a fait 100 matches ici, qu’on est là depuis le début.

Comment se sont passés ces débuts?

Ça s’est fait vite, quand je suis arrivée à Chênois, à l’été 2017. Normalement, je devais rejoindre la 2e équipe, avec toutes celles qui n’avaient plus l’âge de jouer avec les M16 de Team Genève. Mais j’ai rapidement intégré la «Une» et j’ai assez vite eu du temps de jeu (ndlr: 11 matches disputés en LNB lors de sa première saison).

Et comment en êtes-vous arrivée au football?

J’ai suivi mon frère qui jouait et je voulais faire comme lui. Je me suis donc inscrite dans le club à côté de chez moi et c’est comme ça que tout a commencé.

Aviez-vous déjà comme objectif d'arriver au top?

Non, pas du tout. Je jouais, j’aimais ça, j’étais avec mes copains, j’étais contente d’aller au foot. Et cela n’a pas changé. Même maintenant, je continue parce que j’ai du plaisir. Toute ma progression s’est faite naturellement.

Quel est votre meilleur souvenir avec le maillot grenat?

Si je ne dois en choisir qu’un, c’est le titre de champion, en 2021. C’était fou, surtout avec l’équipe qu’on avait.

Samedi, vous avez l’occasion de gagner la Coupe de Suisse avec Servette. Qu’est-ce que cela représenterait pour vous?

Ce serait une nouvelle page d’histoire à écrire avec Servette. Je suis là depuis le début, donc ce serait vraiment incroyable de gagner cette Coupe!

«Bien sûr que je pense à la Coupe du monde. Mais je n’ai pas envie de me prendre la tête avec ça» Laura Felber, défenseure de Servette Chênois

En éliminant Zurich en demi-finales, est-ce qu’on peut dire que vous avez fait le plus difficile?

Rien n’est joué. On a certes sorti Grasshopper et Zurich, mais une finale reste une finale. Cela ne va pas être un match facile. Fin mars à Saint-Gall on perdait 2-0 à la mi-temps (ndlr: victoire finale 3-2 avec un but décisif à la 93e). Nos adversaires vont être d’autant plus motivées.

En début de saison, vous avez été nommée parmi les quatre capitaines de l’équipe. Quel est votre rôle?

On me l’a surtout attribué pour que je prenne plus de responsabilités. Sur le terrain, j’essaie de plus communiquer avec mes coéquipières et d’être une patronne en défense centrale. Mais en dehors du jeu, je n’ai pas encore un grand rôle.

Est-ce que cette fin de saison, avec cette finale de Coupe puis les play-off, est une occasion pour vous de montrer que vous méritez une place pour aller au Mondial cet été?

Bien sûr que je pense à la Coupe du monde. Mais je n’ai pas envie de me prendre la tête avec ça. D’abord je me concentre sur la Coupe, ensuite sur les play-off. Et si je continue à jouer et à performer avec Servette, pourquoi pas. Mais je ne me mets pas de pression pour cela.

