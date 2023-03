Portrait d’artiste – Laura Chaignat a l’ambition de ses rêves Dans «Presque Phèdre», son tout premier seule-en-scène à l’affiche du Boulimie à Lausanne, Laura Chaignat introspecte son rêve d’enfance de théâtre. Une bio fiction à l’écriture irrésistible, comme elle en a accoutumé son audience à la radio. Alexandre Lanz

Laura Chaignat se prépare pour son premier seule-en-scène au Théâtre Boulimie à Lausanne. YVAIN GENEVAY/TAMEDIA

Ses intonations railleuses et son sens de la repartie sont entrés dans l’oreille de l’inconscient collectif en Suisse romande par la radio, cette petite boîte à fantasmes où l’absence de l’image est sublimée par la voix. Celle de Laura Chaignat a accompagné les réveils des auditeurs et auditrices pendant deux ans et six mois dans son émission «L’origine du monde» sur Couleur 3.