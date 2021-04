Laïcité – L’aumônerie de l’Université de Genève accusée de propagande Interpellé par une députée PLR, le Conseil d’État genevois a dû justifier, en juin, l’existence d’une aumônerie œcuménique au sein de l’UNIGE. Lucas Vuilleumier - Protestinfo

Le bâtiment de l'UNI MAIL. LUCIEN FORTUNATI

«Propagande», le mot est lâché. Dans une question soumise le 3 juin 2020 au Conseil d’État genevois, une députée au Grand Conseil de Genève, la PLR Natacha Buffet-Desfayes, l’emploie sans détour. Alertée par des membres de l’Université de Genève (UNIGE) dont elle ne souhaite pas préciser s’il s’agit de professeurs ou d’étudiants, celle qui préside par ailleurs l’association «La laïcité, ma liberté» s’interroge: «L’Université respecte-t-elle la loi sur la laïcité de l’État (LLE), votée par le peuple de Genève en avril 2018?»

Mettant en cause la place d’une aumônerie œcuménique (catholique et protestante) au sein de l’UNIGE et lui prêtant une action prosélyte, la politicienne demandait au Conseil d’État des précisions sur le cadre légal de cette cohabitation entre un service public d’État et une infrastructure religieuse. Elle soulignait dans sa question son étonnement en s’apercevant que cette dernière «ne figure pas dans la liste des associations reconnues ou enregistrées par le rectorat».