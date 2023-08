Rentrée scolaire à Genève – L’augmentation du nombre d’élèves met l’école sous haute tension L’augmentation exponentielle des élèves à besoins particuliers et de jeunes fuyant leur pays préoccupe particulièrement la nouvelle cheffe de l’Instruction publique, Anne Hiltpold. Rachad Armanios Léa Frischknecht

Première conférence de presse de rentrée scolaire pour la PLR Anne Hiltpold, conseillère d’État chargée de l’Instruction publique. LAURENT GUIRAUD

Près de 82’000 élèves s’apprêtent à faire leur rentrée, lundi prochain à Genève, soit 2000 de plus que l’année précédente. Cette hausse démographique s’explique notamment par celle des flux migratoires d’élèves en provenance d’Ukraine, mais aussi d’Afghanistan en ce qui concerne le secondaire II.

Au défi d’accueillir ces élèves migrants s’ajoute celui de répondre à la hausse exponentielle de la demande en place dans l’enseignement spécialisé, deux enjeux qui préoccupent particulièrement la nouvelle cheffe de l’Instruction publique, la PLR Anne Hiltpold. Vingt-deux enfants avec des troubles autistiques n’ayant pas trouvé une place dans une structure bénéficieront d’un dispositif relais très loin de répondre à leurs besoins.

Succédant à la socialiste Anne Emery-Torracinta, restée dix ans à la tête du DIP qui était en mains du PS depuis vingt ans, Anne Hiltpold a esquissé sa vision de l’école, tout en restant discrète sur ses priorités en attendant la présentation du programme de législature du Conseil d’État: «Je souhaiterais une école où les élèves se sentent bien, sans pressions, et qui transmette les savoirs fondamentaux en lien avec le monde du travail.»

Vent nouveau

Rompant avec la précédente magistrate, Anne Hiltpold a largement laissé aux directrices et directeurs généraux le soin de présenter les défis pour la rentrée, bien que la mesure ait été battue par la même secrétaire générale qui était la numéro 2 d’Anne Emery-Torracinta, Paola Marchesini.

Anne Hiltpold veut toutefois insuffler un vent nouveau en «restaurant un climat de confiance, en lien avec les personnes sur le terrain. Je serai accessible et à l’écoute, en trouvant un équilibre pour permettre l’autonomie et aux projets d’émerger, sans trop intervenir dans l’opérationnel.» Et de souligner que «l’école doit être au service des usagers. Il y a des directives, des décisions qui touchent de façon conséquente des êtres humains, il faut le garder à l’esprit.»

