Coronavirus à Genève – L’augmentation des hospitalisations met les HUG sous pression Le nombre de cas n’a pas explosé mais poursuit la progression entamée fin novembre. Le cap des 300 patients est franchi. Eric Budry

Ce lundi 3 janvier a été franchi le cap des 300 patients soignés aux Hôpitaux universitaires de Genève soit pour un suivi de Covid soit en raison d’une contamination. LUCIEN FORTUNATI

Même si on ne peut parler d’explosion, la progression du nombre d’hospitalisations de patientes et de patients Covid positif et de personnes suivies après un Covid se poursuit aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Ce lundi 3 janvier, ils étaient 307 aux HUG contre 268 le 30 décembre ou 134 le 1er décembre. «Les HUG se préparent à une augmentation du nombre de patients et à devoir gérer une situation extrêmement tendue durant plusieurs semaines», commente à ce propos le service de communication de l’institution.