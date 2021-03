Sécurité – L’audit de la loi sur la police est contesté Plusieurs élus et syndicats remettent en cause le choix de l’auteur de ce rapport nuancé. Poggia assume. Chloé Dethurens

Outre sa présence dans le Conseil consultatif de sécurité, c’est le profil militaire d’Alexandre Vautravers, auteur du rapport, qui ne passe pas. MAURANE DI MATTEO

Cinq ans après son entrée en vigueur, la loi sur la police (Lpol) fait l’objet d’un bilan nuancé alors qu’à l’interne les mécontents sont légion. Des élus et des syndicats critiquent le choix de l’auteur de ce rapport, chargé de mission à l’État et secrétaire d’une instance créée par la Lpol: le Conseil consultatif de sécurité, l’un des points les plus contestés de la nouvelle organisation.

L’audit ne préconise pas une refonte mais des adaptations, ce qui fâche les détracteurs de la loi. À l’époque de la nomination de l’auditeur – l’expert en sécurité Alexandre Vautravers – les syndicats avaient déjà dénoncé sa proximité avec la Lpol et un potentiel conflit d’intérêts. «Comment pouvait-on être certain que ce proche de Pierre Maudet, membre de son cabinet, actif dans la LPol et dans le Conseil consultatif de sécurité, rendrait un rapport impartial?» écrivait dimanche le Syndicat de la police judiciaire, qui va demander une audition en commission et un nouvel audit. Sous couvert d'anonymat, des policiers dénoncent une “omerta” et ont une impression “d’avoir été roulés dans la farine”.