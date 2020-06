Neuchâtel – L’audience d’Yvan Perrin a été reportée L’ex-politicien UDC devait être entendu par la justice pour des propos jugés racistes. L’audience a été déplacée.

Yvan Perrin était un politicien UDC, avant de démissionner. Keystone

Yvan Perrin ne sera pas jugé mercredi après-midi pour discrimination raciale. L’audience a été annulée et reportée à une date non communiquée, a indiqué mardi le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.

L’ex-homme fort de l'UDC suisse devait être défendu par le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS). Le Ministère public a requis une peine de 90 jours-amendes à 30 francs, soit 2700 francs, avec sursis pendant deux ans pour ses propos sur les musulmans.

«L’infection s’étend»

Les faits reprochés à l’ex-homme fort de l'UDC suisse se sont déroulés entre le 4 et le 6 avril 2019 dans le cadre d’une polémique qu’Yvan Perrin a lancé sur son compte Facebook à propos des musulmans en général et du Musée des civilisations islamiques de La Chaux-de-Fonds en particulier.

Le procureur général Pierre Aubert a reproché au prévenu d’avoir écrit «L’infection s’étend» en parlant d’une école musulmane près de Lyon. Il a ajouté que «compte tenu du sujet abordé et du cercle de personnes auxquelles il s’adressait, des débordements de langage étaient à prévoir, maintenus sur son mur virtuel de manière à ce qu’ils puissent être lus par un large public, des commentaires de tiers appelant à la haine et à des actes de violence contre des personnes en raison de leur appartenance religieuse».

( ATS/NXP )