Plein air matinal – L’aube dans la rade se met au diapason artistique du Festival de lumières Une heure avant le lever du soleil, le ciel assure le spectacle et rivalise avec les meilleurs éclairagistes. Thierry Mertenat

Genève, le 29 janvier 2022. Il est 7 h 30 du matin, 30 minutes avant le lever du soleil. La rade est aux mains des éclairagistes de théâtre. PIERRE ALBOUY

Et si l’on glissait un peu de brouillard matinal dans ce blocage anticyclonique qui désespère les amateurs de neige fraîche? Une petite brume, quoi, histoire de rajouter du mystère à nos aubes hivernales. C’est raté. Tempête de beau temps dès le lever du jour pour ce dernier samedi du mois de janvier.

Les gelées nocturnes semblent avoir découragé cette pyrotechnie saisonnière. Les rives du Rhône sont à découvert dès les premières lueurs de l’aube, peu avant 7 h. Le ciel est dégagé, l’horizon ne cache rien. Les températures de l’air et de l’eau sont au diapason, sans choc thermique de ce côté-là non plus.

Une beauté littérale et linéaire. On la prend en filature pendant une bonne heure, en remontant à pied les rives urbaines, du fleuve jusqu’au lac, du pont Sous-Terre au pont du Mont-Blanc, avec arrêt classique au pont de la Machine et au pont des Bergues. On n’invente rien, on cherche à faire plaisir, d’abord en images, puis dans la citation.

Les colosses du pont du Mont-Blanc s’éclairent avec la lumière du jour après avoir illuminé la rade durant la nuit. Festival Geneva Lux. PIERRE ALBOUY

Les premiers fumeurs du matin sont toujours loquaces. «J’habite à la rue Rousseau, un immeuble qui en regarde un autre», raconte ce tardif naturalisé de la rade, moitié alsacien moitié corse. «Alors, je viens à pied jusqu’au quai des Bergues, après avoir bu mon café à la rue du Cendrier, et là mes yeux se réveillent sur la plus belle terrasse du monde.»

La dernière visite sur la terrasse panoramique de notre enthousiaste, c’était il y a un peu moins d’une année, le 21 février 2021. Le soleil, ce matin-là, était sorti à 7 h 28, sans accuser le moindre retard. Il est toujours à l’heure prévue, 8 h 01, ce samedi 29 janvier 2022, jouant à cache-cache derrière une montagne à la découpe japonisante, un cône décidément presque parfait, Le Môle, autrement dit la sentinelle du Mont-Blanc, de l’avis des poètes des cimes.

Nageur de l’aube aux Bains des Pâquis. L’eau qui l’attend ne dépasse pas les 6 degrés. PIERRE ALBOUY

Elle surveille quoi? Les grues de chantier dominant la rive gauche. Elle observe qui à la jumelle? Les baigneurs des Bains des Pâquis. À l’œil nu, c’est encore plus impressionnant. Sous le blanc bonnet qui n’est pas en néoprène, notre héroïne du jour. La doyenne des nageurs en hiver.

Descente du phare en solo, en pratiquant une brasse limpide, la tête hors de l’eau, le visage détendu, le regard serein, la respiration régulière. Deux admirateurs sur la jetée, collés l’un à l’autre pour se tenir chaud. Ils étaient venus pour le lever du soleil dans la brume. Ils repartent avec une nageuse dans une eau translucide à 6 degrés. Elle reviendra, par n’importe quel temps, indifférente à la météo à venir. Entre lundi et mercredi, 30 à 60 cm de neige sont attendus au-dessus de 1000 mètres, 50 à 80 cm au-dessus de 1500 mètres.

La prochaine nage de nuit, toujours au pied du phare des Pâquis, c’est le mercredi 23 février. Le prochain lever de soleil sous un ciel immaculé, c’est moins clair, l’évolution n’est pas fiable, laissent entendre les spécialistes.

Au chaud, à la buvette des Bains des Pâquis. Il est 8 h 30, le soleil s’impose dans toute la rade. PIERRE ALBOUY

