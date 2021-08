JO 2020 – L’athlétisme suisse est une affaire de femmes Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte et leurs compatriotes sont en train de confirmer leur prédominance sur les hommes aux Jeux olympiques. Comment expliquer cet écart? Jérôme Reynard Tokyo

À Tokyo, Mujinga Kambundji et Ajla Del Ponte brillent et confirment la tendance. keystone-sda.ch

À Tokyo, le contraste entre l’actualité des athlètes suisses féminins et masculins est saisissant. D’un côté, les fers de lance enchaînent les exploits historiques (Kambundji, Del Ponte). Et de l’autre, même si la nouvelle génération pointe le bout de son nez (Petrucciani, Reais, Joseph), les leaders ont été privés de Jeux, suspendus à cinq jours d’intervalle pour des contrôles positifs (Hussein, Wilson).

Affaires de dopage ou non, l’écart est réel. Il n’est pas nouveau. Mais aux JO 2020, où les femmes représentent plus de 70% de la délégation de Swiss Athletics (20 sur 28), le thème revient sur la table. Et incite au désir de comprendre.