Transports et environnement - L’ATE demande un masterplan pour promouvoir le vélo

Comme aux Pays-Bas, le vélo doit devenir le moyen de transport numéro un en Suisse. Lors d’un colloque spécialisé sur le sujet jeudi à Berne, l’Association transports et environnement (ATE) a plaidé en faveur d’un masterplan, jugeant l’obligation de planifier des pistes cyclables, telle qu’inscrite dans la loi sur les voies cyclables, insuffisante.

Cette obligation est une avancée importante. Cependant, pour mettre en place des infrastructures cyclables de qualité, il faut acquérir de solides connaissances préalables. C’est pourquoi une stratégie nationale est nécessaire, qui contienne une valeur-cible concrète concernant la part du vélo dans le trafic total, a indiqué l’ATE.

Pour ce faire, il faut effectuer des travaux préliminaires. Ceux-ci doivent comprendre des recherches fondées sur les accidents, une analyse des flux de trafic et une formation approfondie des personnes responsables de la planification des transports.

De manière générale, l’ATE demande de plus grands efforts en faveur de la petite reine, notamment via une coopération ciblée entre la Confédération, les cantons et les communes. Une grande partie des distances parcourues en voiture en Suisse sont inférieures à trois kilomètres, soit une distance idéale à effectuer à vélo, estime l’association.

