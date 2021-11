Mission Alpha sur l’ISS – L’astronaute Thomas Pesquet va entamer son retour sur Terre Thomas Pesquet et ses trois coéquipiers de la Station spatiale internationale doivent entamer lundi leur retour vers la Terre. Leur vaisseau doit amerrir au large de la Floride mardi matin.

Après sa rentrée dans l’atmosphère, le vaisseau effectuera une descente vertigineuse avant d’amerrir au large de la Floride, a priori à 04h33 GMT le 9 novembre, à l’aube en Suisse (05h33). AFP

Après six mois en orbite, l’astronaute français Thomas Pesquet et ses trois coéquipiers de la Station spatiale internationale doivent entamer lundi leur retour vers la Terre, un voyage périlleux à bord d’un vaisseau censé amerrir au large de la Floride.

«Ça ressemble quand même un peu à un rêve éveillé», a confié sur Twitter celui qui, par ses abondantes publications sur les réseaux sociaux, a offert à des millions de personnes un goût de la vie en orbite.

Thomas Pesquet rentre avec les autres membres de la mission Crew-2: le Japonais Akihiko Hoshide et les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur. À bord de la capsule Dragon de la firme spatiale SpaceX, on trouvera aussi 240 kg de matériel et d’expériences scientifiques, sur lesquelles les quatre astronautes se sont penchés durant six mois, à bord de ce laboratoire volant.

Le voyage vers la Terre se fera en plusieurs étapes: La capsule Dragon doit se détacher de la Station spatiale internationale à 20h05.

Dragon entamera alors un voyage de plusieurs heures dont la durée peut grandement varier en fonction de la trajectoire. Après sa rentrée dans l’atmosphère, le vaisseau effectuera une descente vertigineuse avant d’amerrir au large de la Floride, a priori à 04h33 GMT le 9 novembre, à l’aube en Suisse (05h33).

Premier amerrissage

L’amerrissage, qui promet d’intenses secousses, est une première pour l’astronaute français. Lors de sa précédente mission en 2016-2017, il avait atterri dans les steppes kazakhes avec un Soyouz russe.

Une fois que la capsule aura «tapé» la surface de la mer («splashdown» en anglais), elle flottera, et l’équipage sera récupéré au plus vite par des navires positionnés à proximité.

Un hélicoptère ramènera les Crew-2 sur la terre ferme, d’où ils prendront un avion pour le centre spatial de la Nasa à Houston, au Texas. Thomas Pesquet y subira de rapides tests médicaux avant de s’envoler pour Cologne, en Allemagne, où se trouve le Centre européen des astronautes.

Durant trois semaines, il sera alors soumis à une batterie de tests scientifiques, mais qui ne l’empêcheront pas de voir ses proches.

Crew-2 est la deuxième mission régulière assurée par SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, pour le compte de la Nasa. Elle a permis à la Nasa de reprendre les vols depuis le sol américain, après l’arrêt des navettes spatiales en 2011.

Son équipage rentre sur Terre avant l’arrivée à bord de l’ISS de leurs remplaçants, quatre astronautes de Crew-3, dont le décollage à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis le centre spatial Kennedy en Floride a été plusieurs fois retardé, notamment à cause de la météo.

