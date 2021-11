ISS – L’astronaute Thomas Pesquet de retour sur Terre Après un report de quelques heures en raison de la météo, la capsule Drago est finalement de retour sur Terre avec à son bord les membres de la mission Crew-2. Ils ont amerri au large de la Floride à 4 h 33.

Le spationaute Thomas Pesquet à bord de l’ISS. AFP

Ainsi s’achève la deuxième mission dans l’espace de sa carrière: le Français Thomas Pesquet est rentré sur Terre dans la nuit de lundi à mardi, après un séjour de six mois en orbite dans la Station spatiale internationale qui s’est conclu par un amerrissage réussi au large des côtes de Floride.

La capsule Dragon de SpaceX, qui transportait également trois autres astronautes, a été freinée dans sa vertigineuse descente par l’atmosphère terrestre puis par d’immenses parachutes. Elle a amerri dans le golfe du Mexique à 04 h 33 heure suisse mardi, soit à l’aube en France, et devait être récupérée rapidement par un navire posté à proximité. L’astronaute de 43 ans a passé quelque 200 jours en apesanteur.

«Une fierté d’avoir représenté la France une nouvelle fois dans l’espace!» avait tweeté quelques heures avant le départ celui qui, par ses abondantes publications sur les réseaux sociaux, a offert à des millions de personnes un goût de la vie en orbite. «La prochaine fois, la Lune?» avait-il lancé.

Thomas Pesquet est rentré avec les autres membres de la mission Crew-2 -- le Japonais Akihiko Hoshide et les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur. Ils étaient arrivés à bord de la station spatiale (ISS) le 24 avril. Le vaisseau de la société d’Elon Musk transportait également 240 kg de matériel et d’expériences scientifiques.

Le voyage vers la Terre s’est fait en plusieurs étapes. Le désamarrage de la capsule a d’abord eu lieu à 19 h 05 GMT. Puis Dragon a fait le tour de la Station spatiale durant environ une heure et demie afin d’en photographier l’extérieur. Sur la retransmission vidéo en direct de la NASA, on pouvait alors apercevoir Thomas Pesquet ayant retiré sa combinaison, en train de prendre ces photos à travers un hublot.

La descente vers la Terre à proprement parler a ensuite commencé, le voyage ayant duré environ huit heures et demie au total.

Un peu de vacances

L’amerrissage était une première pour l’astronaute français. Lors de sa précédente mission en 2016-2017, il avait atterri dans les steppes kazakhes avec un Soyouz russe. Une fois la capsule récupérée et les astronautes sortis, un hélicoptère devait les ramener sur la terre ferme.

Ils prendront alors un avion pour le centre spatial de la NASA à Houston, au Texas. Thomas Pesquet y subira de rapides tests médicaux avant de s’envoler pour Cologne, en Allemagne, où se trouve le Centre européen des astronautes. Durant trois semaines, il sera alors soumis à une batterie de tests scientifiques, destinés à observer l’effet d’un séjour long en orbite sur le corps humain. Cela ne l’empêchera pas de voir ses proches. Puis l’astronaute prendra enfin un peu de vacances. Les premières «depuis de nombreux mois», avait-il dit vendredi lors d’une conférence de presse. «J’ai même l’impression que ça fait des années», avait-il ajouté, qualifiant la mission écoulée de «très, très intense».

Durant son séjour en orbite, Thomas Pesquet a effectué pas moins de quatre sorties extra-véhiculaire ("EVA") en dehors de la station, notamment pour installer de nouveaux panneaux solaires. Cela l’amène à six sorties au total, après les deux réalisées lors de sa première mission. Il a également mené de nombreuses expériences scientifiques.

Crew-2 est la deuxième mission régulière assurée par SpaceX pour le compte de la NASA. L’entreprise a permis à l’agence spatiale de reprendre les vols depuis le sol américain, après l’arrêt des navettes spatiales en 2011. L’équipage de Crew-2 rentre sur Terre avant l’arrivée à bord de l’ISS de leurs remplaçants, quatre astronautes de Crew-3, dont le décollage à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX a été plusieurs fois retardé, notamment à cause de la météo.

Il aura finalement lieu mercredi à 21 h 03 heure locale depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Dans l’intervalle, la Station spatiale ne sera pas inhabitée: deux Russes et un Américain restent en effet à bord.

AFP

