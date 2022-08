Les ovnis du clavier 6/7 – L’astérisque, cette starlette qui joue à l’étoile du Berger § & * @ # ]?!!? Qui sont-ils ces drôles de signes typographiques que nos doigts effleurent tous les jours? Sortons le télescope et observons l’astérisque. Katia Berger

Trois traits, six branches: un morceau de ciel nocturne scintille sur la page blanche. ESTHER 1ÈRE

De tous les symboles typographiques, il est sans conteste le plus figuratif. On ne décrypte pas l’astérisque, comme on le fait de l’esperluette ou de l’arobase: on l’identifie tel qu’il se présente, reproduction de l’immémoriale étoile tout là-haut. Indifférent à son utilité, on se contente d’abord de le reconnaître, tombé du ciel nocturne sur la page blanche.