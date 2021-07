Après les intempéries – L’assurance pour les pertes de récolte se fait attendre Après le déluge, les maladies et les ravageurs pullulent et les dégâts ne sont pas couverts. À Berne, Jacques Bourgeois veut relancer la réforme. Julien Wicky

Un champ de maïs dévasté par la pluie dans le canton de Zurich, le 13 juillet dernier. Les conséquences sur la récolte liées à l’impossibilité de travailler la terre ou aux ravageurs et maladies qui prospèrent dans les conditions d’humidité actuelles ne sont pas assurables. KEYSTONE/Ennio Leanza

Pour le monde agricole, 2021 a des allures de triple peine. Car outre les effets dévastateurs du gel au printemps et les intempéries monstres des dernières semaines, la facture pourrait s’avérer très douloureuse. Car contrairement à la grêle et aux inondations, les conséquences sur la récolte liées à l’impossibilité de travailler la terre ou aux ravageurs et maladies qui prospèrent dans les conditions d’humidité actuelles ne sont pas assurables. Et les compensations, hormis celles de dernier recours prévues par le Fonds suisse de secours pour dommages non assurables, n’existent pas.