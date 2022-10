Protéger son animal – L’assurance animalière double des primes sans laisser d’alternative De nombreux clients d’Epona verront leur prime annuelle pour leur compagnon à quatre pattes doublé et leur franchise triplée. Pointé du doigt à plusieurs reprises, l’assureur explique devoir réduire ses pertes. Joel Espi

Jennifer Cerchia est dos au mur. Avant le 31 octobre, son budget assurance pour son yorkshire «Uschi» passera de 900 à 2300 francs par an. YVAIN GENEVAY

Si on faisait l’analogie avec les assurances maladie pour humains, plus d’un en ferait une syncope. Une prime doublée, une franchise triplée dès le 1er janvier et l’impossibilité de changer d’assureur. C’est la mauvaise nouvelle qu’a reçue Jennifer Cerchia le 22 septembre dernier, au sujet de sa chienne Uschi.