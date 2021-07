L’appel de la nature 4/6 – L’association qui met la forêt en lumière ForêtGenève rassemble depuis 2018 des propriétaires privés et des communes dans le but de mieux entretenir le patrimoine forestier et de valoriser le bois indigène. Eric Budry

Dirigée par Philippe Poget (ci-dessus), l’association ForêtGenève procède notamment à des coupes d’arbres ciblées afin que la lumière baigne davantage la végétation, aidant ainsi cette dernière à proliférer. FRANK MENTHA

L’association ForêtGenève, vous connaissez? Née en 2018 de la fusion de quatre associations, forte de 200 membres, elle réunit tous les propriétaires de forêts du canton qui le désirent (des privés et des communes). Son but: entretenir les forêts, valoriser et produire du bois local. Un engagement qu’explique Fabien Wegmuller, le président de l’association, lui-même détenteur d’une forêt: «Notre but est d’agir dans notre contexte socioéconomique pour préserver et entretenir ce patrimoine forestier, afin que nos enfants puissent aussi en profiter pleinement. C’est une démarche des plus naturelles.»