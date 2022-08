Potagers urbains – L’association Genève Cultive fait sa rentrée L’association potagère sera présente au Festival Alternatiba, prépare son Apéro vert et concocte le menu de la Fête du jardin. Olivier Bot

Le Jardin des Nations à l’angle de la route des Morillons et de la rue Michelle Nicod, un espace de 4 hectares, animé par Genève Cultive. Lucien FORTUNATI

Présente au festival Alternatiba, du 20 août au 3 septembre, l’association Genève Cultive coorganise avec Swiss Food Academy, Restaurants sensibles et La Fève une conférence intitulée «Éducation alimentaire: expérience de terrain, du champ à l’assiette», le mercredi 31 août à 20 h. L’association tiendra aussi un stand, samedi, de 10 h à 18 h aux Bastions pour présenter ses initiatives et faire découvrir le projet du potager des Nations où poussent diverses épices et plantes aromatiques. C’est sur ce site des Nations, au 2, route des Morillons, que se déroulent «Les mardis et jeudis au potager», avec vente, autocueillette, conseils et jardinage, accompagnés le mardi d’un repas du potager (inscription recommandée sur les réseaux sociaux) et le jeudi d’un atelier conseils ou transformation, sur un thème annoncé avec concert live à la buvette (consultez la page Facebook et Instagram).

Genève Cultive organisera aussi le 14 septembre, à 18 h 30, un apéro vert au Jardin partagé des Franchises à Châtelaine, pour découvrir les Jardins tandem, gérés par l’Entraide protestante suisse afin de favoriser l’inclusion sociale et linguistique des personnes migrantes précarisées en les faisant cultiver en duo avec un habitant du quartier. Cette soirée sera aussi l’occasion de découvrir la nouvelle pépinière urbaine de la Ville et du Canton de Genève, inaugurée cette année. La visite et l’apéritif garni se font sur inscription (13 fr. pour les membres, 18 fr. pour les non-membres, places limitées).

L’association prépare enfin le programme de la Fête au jardin du 24 septembre, avec concerts, performances, concours de pétanque et ateliers de jardinage et de cuisine. Un petit marché avec producteurs et artisans locaux sera aussi de la fête.





Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.