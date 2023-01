Lois contournées à Genève – L’Asloca dénonce des pressions pour la faire taire L’association de défense des locataires a dû batailler contre un promoteur lui réclamant 500’000 francs. Eric Budry

Christian Dandrès (à gauche), avocat de l’Asloca, et Alberto Velasco, son président – ici photographié en 2017 à l’occasion des 75 ans de l’association –, affirment constater une augmentation des litiges entre locataires et bailleurs. FRANK MENTHA

«Nos permanences ne désemplissent pas de locataires venus dénoncer des injustices», affirme Alberto Velasco, président de l’Association de défense des locataires (Asloca) et député socialiste. La faute en reviendrait à la forte pénurie de logements à Genève, au cadre légal fédéral peu propice aux locataires (par exemple la possibilité de lier les baux à l’inflation plutôt qu’au taux hypothécaire) ainsi qu’aux «stratagèmes» trouvés par les bailleurs pour contourner la législation.

Plus concrètement, l’association a décrit jeudi devant la presse deux procédures judiciaires qui éclairent ce dernier point. La première concerne la LDTR (la fameuse loi sur les démolitions, transformations et rénovations) et aurait pu mettre l’Asloca sur la paille. Le promoteur dont la vente de huit appartements avait été retardée en raison d’un recours de l’Asloca a en effet réclamé en justice un dédommagement de 513’837 francs pour «recours abusif».

Pas de vente à l’unité

La LDTR interdit notamment la vente à la découpe (appartement par appartement) d’un immeuble locatif, sauf si ce dernier a, dès sa construction, été conçu comme de la propriété par étage (PPE) ou un modèle apparenté. Dans le cas présenté, les défenseurs des locataires ont été déboutés sur ce point, mais ont découvert une fraude lors de la procédure qui a suivi en dédommagement: l’acte notarié prouvant que le bien en vente relevait de la PPE dès sa conception était un faux.

«Ce n’est pas un cas isolé, il y en a des dizaines.» Me Romolo Molo, avocat

Cela n’a pas annulé la vente mais la Cour de justice a au moins refusé, dans un arrêt du 21 mai 2021, la prétention du promoteur au versement d’un dédommagement «Ce n’est pas un cas isolé, assure Me Romolo Molo, il y en a des dizaines. Ce procédé est dommageable pour les locataires, car le prix du bien immobilier augmentant, les loyers suivent mécaniquement.»

Loi Longchamp contournée

Le second cas mis en avant porte sur la vente d’appartement PPE en zone de développement (à prix contrôlés), et qui sont interdits à la revente pour une durée de dix ans. L’Asloca dit agir devant les tribunaux car la loi dite Longchamp est elle aussi contournée: soit en imposant des contrats à durée déterminée pour pouvoir se débarrasser des locataires le moment venu et vendre, soit en faisant payer une location pour meubles en plus du loyer ordinaire.

Pour Christian Dandrès, avocat et conseiller national socialiste, ces exemples démontrent à tel point le travail de l’association reste indispensable. «Il l’est d’autant plus que le service de l’État qui contrôle l’application de la LDTR n’a jamais eu les ressources en personnel suffisantes pour remplir correctement sa mission», conclut-il.

