Logements en Suisse – L’Asloca demande d’agir pour les locataires sous pression L’Association suisse des locataires souhaite qu’une stratégie nationale active soit mise en place.

L’ASLOCA revendique également des mesures d’accompagnement à la crise énergétique qui pèse sur le porte-monnaie des locataires et l’accélération de la construction de logements d’utilité publique KEYSTONE

L’Association suisse des locataires tire la sonnette d’alarme: les locataires sont sous pression. L’Asloca présente donc un catalogue de revendications politiques et demande qu’une stratégie nationale active soit définie en faveur des locataires.

«Nous sommes assis sur une bombe sociale à retardement. La politique doit agir de toute urgence», a déclaré Carlo Sommaruga, président de l’Asloca lundi devant les médias.

«Loyers abusifs»

Dans un papier de position, l’association dénonce une «frénésie des rendements» et des «loyers abusifs» contre lesquels les locataires n’osent, bien souvent, pas se défendre. Elle juge la situation insoutenable et demande la mise en place rapide d’un mécanisme de contrôle institutionnel et automatique des loyers et des rendements.

L’Asloca revendique également des mesures d’accompagnement à la crise énergétique qui pèse sur le porte-monnaie des locataires et l’accélération de la construction de logements d’utilité publique. Elle attend du Parlement qu’il s’oppose aux attaques du lobby immobilier contre le droit du bail.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.