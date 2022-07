Alpinisme estival – L’ascension du Mont-Blanc déconseillée en raison des conditions climatiques La préfecture de Haute-Savoie appelle les alpinistes à différer leur expédition en raison de la sécheresse et des chutes de pierres sur la voie normale d’accès. Olivier Bot

À cause de la sécheresse, d’importantes chutes de pierres se produisent le long de la voie normale d’ascension du Mont-Blanc. LMS/OFFICE DU TOURISME DE SAINT-GERVAIS/PASCAL TOURNAIRE

En raison des conditions climatiques exceptionnelles actuelles et du phénomène de sécheresse que connaît le département de Haute-Savoie depuis plusieurs semaines, d’importantes chutes de pierres se produisent dans la voie normale d’ascension du sommet du Mont-Blanc, de jour comme de nuit et notamment aux heures les plus fréquentées, à savoir tôt le matin. Face à cette situation climatique, la Préfecture de Haute-Savoie et le maire de Saint-Gervais-les-Bains recommandent, dans un communiqué, aux alpinistes candidats à cette ascension «de différer leur ascension momentanément».

Pour tout renseignement Afficher plus Office de haute montagne, 190, place de l’Église – 74400 Chamonix-Mont-Blanc Tél.: 00 33 4 50 53 22 08 Compagnie des guides de Saint-Gervais-les-Bains, 43, rue du Mont-Blanc – 74170 Saint-Gervais-les-Bains Tél.: 00 33 4 50 47 76 55 Compagnie des guides de Chamonix-Mont-Blanc, 190, place de l’Église – 74400 Chamonix-Mont-Blanc Tél.: 00 33 4 50 53 00 88 PGHM de Chamonix-Mont-Blanc, 69, rue de la Mollard – 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Les compagnies des guides de Saint-Gervais-les-Bains et de Chamonix-Mont-Blanc se sont «accordées pour suspendre temporairement l’ascension du Mont-Blanc par cette voie. Cette décision de sagesse doit être saluée», poursuit le texte.

Le massif du Mont-Blanc offrant de nombreuses autres courses de moyenne et haute montagne, les bureaux des guides de Saint-Gervais-les-Bains et de Chamonix-Mont-Blanc, les offices de tourisme mais également l’Office de haute montagne de Chamonix-Mont-Blanc se tiennent à disposition des candidats à l’ascension afin de les renseigner sur les courses praticables. «Pour votre sécurité, renseignez-vous préalablement sur les conditions d’accès auprès des professionnels locaux», conclut le communiqué.

Par ailleurs, du 9 juillet au 28 août 2022, la Compagnie du tramway du Mont-Blanc propose un départ du tramway dès 7 heures du matin (Le Fayet) au lieu de 8 heures. Cet horaire plus matinal, souhaité par les alpinistes et les guides, permettra de franchir le couloir du Goûter à l’heure où la probabilité de chutes de pierres est la plus faible.

