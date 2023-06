Hockey sur glace – Las Vegas remporte sa première Coupe Stanley de la NHL Les Vegas Golden Knights ont remporté la première Coupe Stanley de leur jeune histoire, en battant les Florida Panthers, 4 à 1, en finale du Championnat nord-américain (NHL), mardi.

Vegas Golden Knights célèbrent leur victoire à domicile le 13 juin 2023 Getty Images via AFP

Viva Las Vegas! Six ans à peine après leur intégration dans le Championnat nord-américain de hockey sur glace (NHL), les Golden Knights ont décroché le jackpot, en remportant leur première Coupe Stanley, mardi, aux dépens des Florida Panthers, battus 4-1 en finale.

L’équipe du Nevada a été sacrée grâce à sa victoire écrasante 9 à 3 dans le cinquième match décisif d’une série qu’elle aura dominée assez largement. Créée en 2017, elle est la plus rapide des franchises d’expansion à atteindre ce Graal. Le record de précocité appartenait jusque-là aux Flyers de Philadelphie, après seulement sept saisons en NHL.

Après avoir fait le break (3-2) lors de la rencontre précédente à Sunrise en Floride, les Golden Knights n’ont pas manqué l’occasion de finir le travail devant leurs supporteurs, en leur offrant un feu d’artifice, grâce notamment à un triplé de Mark Stone et trois passes de Jack Eichel, deux de leurs hommes forts durant ces play-off.

Ils ont démarré de la meilleure des façons dans le premier tiers-temps, avec deux buts en moins de deux minutes, inscrits par Stone d’abord, parti seul en contre-attaque, et Nicolas Hague à la conclusion d’un gros cafouillage devant les cages adverses.

Eichel meilleur pointeur

Les Panthers n’ont fait illusion qu’au début de la deuxième période, quand Aaron Ekblad a placé dans la lucarne une superbe frappe pour la réduction du score.

Sur quoi Vegas a remis le pied sur l’accélérateur en marquant quatre fois dans les dix dernières minutes. D’abord par Alec Martinez, qui a lui aussi nettoyé l’équerre droite des buts floridiens au bout d’une relance partie de son propre camp, puis par Reilly Smith et Mark Stone, avant que Michael Amadio ne parachève cette séquence à sens unique.

Au dernier tiers-temps, Ivan Barbashev a inscrit le septième de son équipe, après une passe de Jack Eichel, sa 20e en 22 matches de play-off. En ajoutant ses six buts inscrits, l’Américain s’est hissé au sommet du classement des meilleurs pointeurs avec 26 unités.

Pour l’honneur, les Panthers ont marqué à deux reprises par ses deux Sam, Reinhart et Bennett, mais Stone a réussi son «hat-trick» pour les Golden Knights en envoyant le palet dans le but délaissé par le gardien floridien, avant que dans les derniers instants, Nicolas Roy n’alourdisse un peu plus l’addition.

Pour Vegas, cette deuxième opportunité de sacre, après avoir échoué en 2018 face à Washington, dès sa première saison en NHL, aura été la bonne. Florida en revanche échoue une deuxième fois sur la dernière marche, après être tombé contre Colorado en 1996.



AFP

