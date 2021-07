Risques de crue – L’Arve et le Rhône se rapprochent du premier niveau d’alerte Les opérations de sécurisation des berges occupent la police et les pompiers depuis l’aube. Thierry Mertenat

La pointe de la Jonction se retrouve sous l’eau. LAURENT GUIRAUD

Du monde au bord de l’Arve et du Rhône depuis les premières heures de la matinée, ce mardi 13 juillet. Et ce ne sont pas des vacanciers ou des baigneurs. Les services de la Ville et du Canton ont envoyé leurs spécialistes.

Le moment est venu de sécuriser les berges, tout en indiquant aux gens par des mesures concrètes – barrières Vauban et rubalise – qu’il ne faut pas s’y risquer, sur les rives recouvertes, que cette rivière au débit atteignant 400 mètres cubes par seconde – selon les données fournies par les capteurs situés à la hauteur du pont Wilsdorf – est dangereuse quand elle sort de son lit.