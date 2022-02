Décryptage d’une œuvre – L’artiste en saint Christophe martyrisé Le tout jeune Gabriel Nunige expose sa série «Legenda Aurea» à la Julienne de Plan-les-Ouates. Plongée dans l’esprit foisonnant et torturé d’un peintre de notre temps. Katia Berger

«Why do all good things come to an end?» 150 x 120 cm, acrylique et vernis sur toile, 2020. GABRIEL NUNIGE

Grouillante. Bigarrée. Ésotérique. On ne compte pas les sources d’inspiration qui irriguent la peinture du jeune Gabriel Nunige, auquel la Maison des arts et de la culture de Plan-les-Ouates consacre ce mois l’exposition «Legenda Aurea».

Ce titre, l’artiste formé à Strasbourg et Bruxelles avant de se diplômer à la HEAD l’emprunte au chroniqueur du XIIIe siècle Jacques de Voragine, qui compila dans son recueil la vie de 150 saints chrétiens, victimes de la persécution romaine. Parmi ces hagiographies empreintes de merveilleux, Nunige s’est arrêté sur celle de saint Christophe, qu’il image avec fougue depuis deux ans.

Sur la grande toile peinte à l’acrylique reproduite ci-dessus, «Why do all good things come to an end?», l’artiste délaisse la représentation usuelle du géant portant l’Enfant Jésus sur ses épaules pour illustrer les épisodes ultérieurs de sa mythologie. Au cours de cette réécriture, il ne manque pas de s’achopper à toutes sortes de figures historiques ou fictives, auxquelles se mêlent ses propres démons.

D’emblée, on identifie cet autre porteur de la parole christique qu’est saint Sébastien, bras noués, pagne précaire, poitrine offerte aux flèches païennes. On reconnaît aussi l’influence de Jérôme Bosch et ses mini-créatures allégoriques, Brueghel l’Ancien et ses détails foisonnants. Aux références renaissantes se conjugue encore le procédé médiéval consistant à répartir sur la fresque différents moments de la narration, et rompre ainsi les effets de perspective. De la culture populaire contemporaine, Nunige cite également les cartoons de David Mazzucchelli ou Craig Thompson, les mangas de Kentarō Miura, les romans d’Emmanuel Carrère ainsi que l’iconographie des cartes à jouer. Hétéroclite? Autant d’étapes sur le calvaire du peintre qui cherche à évangéliser son art, vous répondrait Gabriel.

Fioritures

«Why do all good things come to an end?». Détail. GABRIEL NUNIGE

Un roi de la région de Lycie aurait fait tirer 400 flèches contre Christophe, lesquelles, par la grâce de Dieu, se figèrent avant de l’atteindre. Dragons et diablotins les chevauchent dans cette réinterprétation.

Alien

«Why do all good things come to an end?». Détail. GABRIEL NUNIGE

Gabriel Nunige lorgne l’univers des mangas en incluant aux misères de Christophe la présence de ce démon vert extirpé de son foie. On notera, dans l’abondance des détails narratifs, que la créature contribue à barrer la route à la pluie de flèches qui s’abat sur le saint.

Décapitation

«Why do all good things come to an end?». Détail. GABRIEL NUNIGE

Selon la légende, le martyre de saint Christophe aurait culminé dans son égorgement. Le sang recueilli aurait miraculeusement guéri la cécité de son bourreau, le roi Agnus, tout en lui ouvrant les yeux sur la toute-puissance du Seigneur.

Autodérision

«Why do all good things come to an end?». Détail. GABRIEL NUNIGE

Double honteux de l’artiste, ce «rat d’atelier» s’est mis au service du roi (à droite) en tant que peintre de cour. À ce titre, il se contente de figurer le supplicié (sur la gauche) sans lui venir en aide. «À quelle portée politique peut aspirer la peinture?» se tourmente Nunige.

