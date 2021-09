Musée cantonal des beaux-arts – L’art vaudois à l’honneur dans l’exposition «Unique et multiple» Des oeuvres de vingt-cinq artistes aux esthétiques plurielles sont à découvrir dès vendredi à l’Espace Projet du MCBA à Lausanne.

L’exposition «Unique et Multiple» est à voir jusqu’au 9 janvier. Keystone/NOEMI CINELLI

L’Espace Projet du Musée cantonal des beaux-arts (MCBA) à Lausanne accueille dès vendredi et jusqu’au 9 janvier 2022 l’exposition «Unique et multiple». Composée d’oeuvres issues de la collection de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), la sélection jongle avec des esthétiques plurielles, entre figuration et abstraction.

«Unique et multiple» donne à voir les travaux de vingt-cinq artistes vaudois, émergents ou reconnus. Deux sculptures guident le visiteur. Le totem de Guillaume Pilet est au coeur de la pièce. L’oeuvre monumentale de Sylvain Croci-Torti, composée de trois tableaux monochromes assemblés sur le sol, forment une sculpture qui s’amuse avec l’architecture. Les autres œuvres sont exposées sur trois murs, parfois les unes au-dessus des autres.

Cet accrochage particulier est dit «à l’italienne». Il donne au visiteur la possibilité d’apprécier une grande variété de techniques, de genres et de motifs abstraits ou figuratifs, tout en engageant des lectures multiples.

«C’est effectivement un accrochage osé», a reconnu le directeur du MCBA Bernard Fibicher, jeudi devant la presse. L’accrochage est «punchy», «pas très sage, mais pas complètement rebelle non plus», a ajouté Catherine Othenin-Girard, la commissaire de l’exposition et conservatrice de la collection d’art BCV.

Ancrage dans le canton de Vaud

Malgré cette hétérogénéité apparente, tous les artistes ont un point commun: un lien étroit avec le canton. La collection de la BCV émerge d’une volonté de mettre en valeur la création artistique locale, a rappelé Bernard Herrera, responsable communication de la BCV. L’idée n’est pas de constituer un «patrimoine culturel», mais bien de rendre les oeuvres visibles, a-t-il expliqué.

La collection comprend près de 2400 objets – datant du 20e siècle à aujourd’hui – de quelque 500 artistes. Rassemblées depuis les années 70, les oeuvres sont généralement exposées dans les divers locaux de la banque, mais aussi prêtées à d’autres institutions telles que des EMS.

De l’entreprise au musée

C’est la cinquième fois que des oeuvres de la collection de la BCV s’exportent entre les murs d’un musée. Et la première fois depuis 2012. Toutes les oeuvres de l’exposition «Unique et Multiple» ont été acquises ces dix dernières années, et majoritairement au début de la carrière des artistes.

Le but est d’offrir «quelques pistes sur ce qui définit un territoire artistique en un temps donné», a relevé Catherine Othenin-Girard.

Elle a également évoqué «la chance» d’avoir une scène artistique vaudoise qui a «explosé» ces dernières années, notamment grâce à la qualité des écoles d’art de Suisse romande, à l’instar de l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL). Plusieurs artistes présentés à l’exposition s’y sont d’ailleurs formés: Alain Huck, Natacha Donzé, Claudia Comte, Philippe Decrauzat, et d’autres encore.

L’entrée à l’exposition est gratuite. Des visites commentées par la commissaire d’exposition auront lieu les jeudis 25 novembre et 16 décembre à 12h30.

«Unique et Multiple» offre par ailleurs «une complémentarité tout à fait réjouissante» – selon les mots de Bernard Fibicher – avec les collections du MCBA, qui contiennent d’autres oeuvres des artistes exposés.

ATS

