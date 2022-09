Exposition au cimetière des Rois – L’art s’invite chez les défunts pour penser le futur La 2e édition d’Open End convie une quinzaine de créateurs contemporains à réfléchir sur l’immortalité et les ressources naturelles. Visite entre les tombes. Irène Languin

Vincent Du Bois et Frédéric Beigbeder ont assassiné l’émoji MDR («mort de rire»), figé pour l’éternité dans le marbre. XAVIER SPRUNGLI, 2022

Ici, une stèle semble avoir voulu s’enfuir, creusant dans sa course un sillon dans la pelouse. Là, d’hyperréalistes bidons de marbre ont été déposés sur l’herbe, peut-être emplis d’occultes reliques. Disséminées dans le cimetière des Rois, une quinzaine d’œuvres comme celles de Sandrine Pelletier et Filippo Tincolini ont discrètement fleuri entre les tombes: depuis le 15 septembre, la 2e édition d’Open End utilise le panthéon genevois pour réfléchir à l’époque et l’évolution de nos sociétés.