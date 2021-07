Verbier Festival – L’art retrouvé de la mélodie française La soprano Véronique Gens anime avec passion des master classes qui font surgir les beaux traits d’un genre mésestimé. Rocco Zacheo

Véronique Gens en action durant ses master classes. NICOLAS BRODARD

Dans les coulisses du cinéma de Verbier, on les repère au premier coup d’œil. Certains chauffent discrètement leur voix, d’autres attendent patiemment leur tour, des feuilles volantes de partitions entre les mains et une bonne dose de trac nichée dans le plexus. Quelques minutes plus tard, ces jeunes cantatrices et chanteurs, en montant sur la scène, vont se frotter à un art redoutable, celui de la mélodie française. Ils mesureront l’étendue des défis qu’il pose aux côtés d’une des grandes interprètes du genre, la soprano Véronique Gens. L’artiste française n’est bien sûr pas là pour piéger ces interprètes en herbe. Si elle a fait le déplacement dans la station valaisanne à l’invitation de la direction du Verbier Festival, c’est précisément pour les accompagner l’un après l’autre, une demi-heure durant, dans un très court parcours pédagogique.