Exposition en plein air à Meyrin – L’art renoue avec la nature Un parcours pédestre au quartier des Vergers présente 16 œuvres d’artistes. Philippe Muri

Bernard Viennat, commissaire de l’exposition «(re)connecting.earth» devant l’affiche dessinée par Caroline Bachmann. Au total, seize œuvres sont à découvrir entre le lac des Vernes et la ferme des Vergers, à Meyrin. PIERRE ALBOUY

Écrire un dialogue théâtral entre un insecte et un escargot sur les thèmes du changement écologique, de l’accès à l’eau et des pesticides: voilà une tâche peu banale. Originale et à découvrir en ce moment dans le quartier des Vergers à Meyrin, la proposition émane de Valérie Favre. Comme d’autres artistes internationaux, la Neuchâteloise établie à Berlin ouvre un espace de discussion sur l’art et la nature en ville au cours d’une exposition en plein air ludique et décalée.

Organisé par l’association art-werk, le projet «(re)connecting.earth» inclut le public dans un étonnant processus créatif. Il s’agit pour les visiteurs de répondre à différentes instructions questionnant le rapport émotionnel aux éléments naturels et l’attention que nous portons aux autres créatures – oiseaux, insectes ou végétaux – qui composent l’écosystème urbain.