Nouvelles technologies – L’art prend vie grâce à l’intelligence artificielle Des tableaux du MoMA en passant par une statue indienne, l’IA augmente les possibles en intégrant du mouvement aux œuvres. Analyse d’un spécialiste genevois. Namya Bourban

Vous êtes-vous déjà retrouvé face à un tableau qui vous transporte dans une autre dimension? Qui vous scotche sur place, vous donne envie de plonger à pieds joints dans ce récit dessiné et figé? L’intelligence artificielle assure désormais ce voyage, jusqu’au bout de l’expérience artistique. Ou du moins, elle permet de passer un cap dans l’art, tant dans sa pratique que dans la manière de le «consommer».

Et ce, grâce à l’intégration de mouvements dans les œuvres. La Joconde vous adresse un clin d’œil après avoir dévoré sans aucune retenue une glace fior di latte. La pipe de Magritte, qui n’en est pas une, vole comme une plume avant de se transformer en colombe puis se brise comme de la porcelaine au contact du sol. Les possibilités de création sont infinies.

«Un pinceau pensant»

L’architecte et artiste Refik Anadol a désormais l’habitude de dévoiler des aperçus de cette nouvelle forme de créativité. Dernière en date? L’exposition «Unsupervised», au MoMa de New York. Son objectif? Mobiliser l’intelligence artificielle pour réinterpréter numériquement plus de 200 ans d’histoire de l’art abritée par le musée. Résultat, le public admire notamment de grandes vagues qui se meuvent et s’éclaboussent, hypnotisant tous ceux qui posent leur regard sur ces écrans colossaux.

«J’aimerais dire que je peins avec un «pinceau pensant» tout en réfléchissant aux nouvelles formes de narration des souvenirs de l’humanité dans les espaces physiques et virtuels, y compris la blockchain», confie l’architecte au Centre Pompidou de Paris, à l’occasion de son exposition «Machine hallucinations. Rêve de nature».

En Suisse, on réfléchit également à ce nouvel imaginaire offert par l’IA. À l’instar de Jonathan O’Hear, artiste genevois. «J’aime profondément l’art expérimental. Tout ce qui est nouveau et impacte la société devient fortement intéressant, estime-t-il. C’est comme en peinture, il y a eu l’impressionnisme et ensuite la photo. On pensait que les photographes allaient remplacer les portraitistes mais petit à petit, la photographie s’est inscrite dans sa propre forme d’art. C’est fascinant ce moment où l’on découvre toutes ces nouvelles possibilités.»

L’immobile se meut

Pour attiser sa soif de nouveauté, le Genevois s’est lancé dans un projet plutôt paradoxal: animer une statue. Et pas n’importe laquelle. Il s’agit de la sculpture indienne «Dancing Girl» qui repose actuellement au Museum national de New Delhi. Elle a été baptisée ainsi en 1920, lorsqu’elle a été trouvée par l’archéologue britannique Ernest Mackay.

1 / 4 Premiers tests de la mise en mouvement de «Dancing Girl». JONATHAN O’HEAR

Ce dernier «aurait pu la définir comme une guerrière au vu de son expression, qui transpire de confiance et de détachement. Mais il a choisi la figure de la danseuse. Avec Mandeep Raikhy, chorégraphe et performeur, nous nous sommes dit que, puisque de nombreuses personnes et entités se réapproprient l’histoire de cette mascotte indienne, nous pourrions également le faire, de manière davantage contemporaine.»

Afin de concrétiser ce défi, Jonathan O’Hear se rend en Inde et capture une série de photos de la minuscule figurine au musée. L’artiste filme également des danseurs et imagine des contextes variés dans lesquels placer «Dancing Girl». Il insère ensuite ces fichiers dans un programme d’intelligence artificielle nommé «stable diffusion», qui crée des images à partir d’indications textuelles.

1 / 4 «Dancing Girl» placée dans une forêt. JONATHAN O’HEAR

«C’est un peu fastidieux comme démarche mais c’est avant tout fascinant de voir la statuette danser ainsi. J’ai généré des dizaines de milliers d’images de «Dancing Girl». Pour quelques minutes de vidéo de la statue en mouvement, une dizaine d’heures de travail est nécessaire.»

«Tous impactés»

«À noter que la méthode a entraîné des accidents et bizarreries qui entrent dans le processus de création», ajoute le Genevois, qui présente prochainement son projet en avant-première en Inde et en octobre, au laboratoire d’art AiiA qu’il a cofondé.

«Il ne s’agit pas d’être pour ou contre l’intelligence artificielle mais de s’interroger sur comment on pourrait dealer avec.» Jonathan O’Hear, artiste

Même si l’IA brise les limites du possible, cette technologie implique une réflexion sur la manière dont la société évolue. «J’étais contre internet et le fait d’interagir sur ordinateur à l’époque. Je trouvais cela déshumanisant. Mais le web a quand même fait partie de nos vies et c’est très bien», juge l’artiste.

«Avec l’IA, je me suis dit que cette fois, je ne me ferai pas avoir. Il ne s’agit pas d’être pour ou contre mais de s’interroger sur comment on pourrait dealer avec. Il faudrait élargir le débat car nous allons tous être impactés.»

Namya Bourban est journaliste à la rubrique culture et société. Auparavant, elle a travaillé au sein de la rubrique Suisse. Plus d'infos

