Éditorial - L’art de faire les choses à moitié

«Moi, j’attends.» Parce que le virus ne présente pas un réel danger pour la majorité d’entre eux, parce qu’ils craignent les éventuels effets secondaires, ou parce qu’ils s’en méfient carrément, une grande partie des jeunes ne sont pas pressés de se faire injecter le vaccin contre le Covid. De leur côté, les autorités le disent et le répètent depuis des mois maintenant: on ne sortira pas de cette crise sans immunité collective, et la vaccination est l’unique solution pour l’atteindre.

Lire aussi: Comment rendre le vaccin sexy pour les jeunes?

Cet objectif se voit confronté à l’un des traits caractéristiques du Suisse: l’amour du consensus, ou plutôt la peur de faire des vagues. Dans le genre, avec son petit pansement en forme de cœur appelant à la solidarité, la campagne de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) frise le stéréotype. Que des experts de la communication se soient persuadés qu’un message aussi plat puisse toucher les personnes hésitant à se faire piquer, en particulier les plus jeunes, restera un mystère irrésolu.

Il est vrai que la campagne de l’OFSP a été plus loin, notamment en faisant appel à de jeunes personnalités suisses. Mais son concept — une vidéoconférence avec Alain Berset sur fond gris, à l’heure des chorégraphies TikTok et des filtres Instagram — peine à devenir sexy.

Les Français ont été plus imaginatifs. Certes, l’apparition d’Emmanuel Macron sur les applications destinées aux jeunes, en t-shirt ou polo au col relevé, a suscité de nombreuses moqueries. Mais l’image reste bien plus marquante qu’un conseiller fédéral en costard. En communication moderne, mieux vaut un «bad buzz» que pas de buzz du tout: une vidéo sujette à l’ironie des internautes est toujours plus efficace qu’un spot que personne ne regarde jusqu’au bout.

La Confédération a décidé de faire confiance à ce vaccin. Elle est persuadée de ses bénéfices et rassurée sur sa part de risque. Il faut donc que ses représentants le présentent avec plus de conviction, avec des slogans forts et marquants, formulés dans un langage adapté à notre époque. Et de fait, accepter de ne pas pouvoir plaire à tout le monde.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.