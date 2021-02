Partenariat public-privé – L’art contemporain s’offre un lifting La rénovation du Bâtiment d'art contemporain coûtera 40 millions. Plus de la moitié sera assurée par les fondations du Mamco et du Centre d’art contemporain. Irène Languin

Le Bâtiment d’art contemporain abrite notamment le Mamco, le Centre d’art contemporain et le Centre de la photographie. PHOTO: Laurent Guiraud/Tamedia

On y grelotte en hiver, et l’été, c’est la fournaise. La météo impose tant sa loi dans le Bâtiment d’art contemporain (BAC) que cela fait des années que les directeurs de ses deux institutions phares, le Mamco (Musée d’art moderne et contemporain) et le CAC (Centre d’art contemporain), tirent la sonnette d’alarme: selon Lionel Bovier et Andrea Bellini, les conditions de conservation des œuvres ne sont pas garanties et il arrive que des musées internationaux refusent de prêter leurs pièces, craignant pour leur sauvegarde.

Cette situation d’un autre temps ne sera probablement bientôt qu’un mauvais souvenir. Le BAC, sis à Plainpalais, va pouvoir être rénové et réaménagé grâce à un partenariat public-privé. Cet accord, conclu entre la Ville de Genève, propriétaire du bâtiment, et les Fondations du Mamco et du CAC, permettra de couvrir le montant global des travaux, estimé à 40 millions de francs, y compris un crédit d’étude de 2,4 millions voté en 2011. Les partenaires privés se sont engagés à apporter plus de la moitié de ce financement, soit 25 millions de francs, la Municipalité assumant le reste. L’édifice continuera d’héberger le Mamco, le CAC et le Centre de la photographie, mais le Fonds municipal d’art contemporain (Fmac), sa Médiathèque et le Commun déménageront.